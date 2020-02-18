На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 18 февраля, пройдет женская индивидуальная гонка на 15 км.

Начало гонки назначено на 16:15 по московскому времени.

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Каждая команда может заявить на гонку не более четырех участниц. Сборную России будут представлять Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых. Они преодолеют дистанцию 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Индивидуальная гонка не предусматривает прохождение штрафных кругов, каждый неточный выстрел наказывается добавлением минуты к личному времени спортсмена.

Ранее россиянки узнали стартовые номера на гонку. Миронова будет выступать 16-й, Юрлова — 36-й. Куклина отправится на дистанцию 60-й, Старых — 100-й. Она получила последний среди всех участниц номер.