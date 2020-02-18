Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал о формировании состава команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года.

По словам Базаревича, из клубов Евролиги сборная никого не получила, однако тренер не теряет надежду на помощь Андрея Зубкова, так как «Зенит» играет дома и в четверг, и потому сборная все еще просит сине-бело-голубых отпустить Зубкова на игру против Северной Македонии. Базаревич отметил, что ЦСКА отпускал Михаила Кулагина, но игрок получил травму в последнем матче, а в сборной на него рассчитывали.

«Мы следим за ребятами помоложе, сейчас вызвали Михайловского, чтобы продолжить наблюдение за ним. Но нельзя же взять кучу молодых! Тут надо и турнирные задачи решать, да и на сборе команда проводит не так много тренировок», — сказал Базаревич, слова которого приводит официальный сайт РФБ.

Напомним, сборная России 20 февраля сна выезде встретится с командой Италиии, а три дня спустя — в Перми сыграет против Северной Македонии.