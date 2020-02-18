Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что была довольна трассой спринта на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.

По словам Йохауг, она не станет жаловаться, но сочувствует спринтерам.

«Это не спринт. Нужно будет ехать в гору? Черт, я счастлива!» — сказала Йохауг, слова которой приводит NRK.

Отметим, в шведском Оре сегодня, 18 февраля, пройдет третий этап лыжной многодневки «Ски Тур». Участники пробегут спринтерские гонки свободным стилем.

Напомним, вчера стало известно, что с многодневки «Ски Тур» снялась россиянка Наталья Непряева. У спортсменки простуда, она усугубилась во время первых двух гонок в Эстерсунде. В то же время врачи разрешили норвежцу Йоханнесу Клэбо продолжить участие в «Ски Туре».