Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о составе команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Италии.

По его словам, в гонке примут участие Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

«Мы видели уже много раз, что все решается на рубеже», – сказал Норицын, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, в итальянском Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 18 февраля, состоится женская индивидуальная гонка, спортсменки выйдут на старт в 16:15 по московскому времени.

Ранее россиянки узнали стартовые номера на гонку. Миронова будет выступать 16-й, Юрлова — 36-й. Куклина отправится на дистанцию 60-й, Старых — 100-й. Она получила последний среди всех участниц номер.