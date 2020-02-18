Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился мнением о составе команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Италии.

Норицын рассказал, что тренерский штаб долго дискутировал и пришел к такому решению, так как все, стартовавшие в спринте, хорошо себя проявили в гонке преследования по ходу дистанции. Тренер добавил, что при удачном стечении обстоятельств и хорошей стрельбе могут рассчитывать на очень высокие места.

Норицын полагает, что индивидуальная гонка спокойнее, а скорости тут ниже, чем в спринте или пасьюте.

Ранее стало известно, что в гонке примут участие Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Отметим, в итальянском Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 18 февраля, состоится женская индивидуальная гонка, спортсменки выйдут на старт в 16:15 по московскому времени.