Главный редактор журнала Tatler Ксения Соловьева поделилась впечатлениями о встрече с российскими фигуристками Алиной Загитовой, Аленой Косторной, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

По словам Соловьевой, она была на съемке спортсменок. Соловьева отметила, что это обычные девочки, которые ведут себя «отнюдь не по-чемпионски» и совсем не разбираются в моде. Журналистка рассказала, что фигуристки хватали с вешалок платья по велению сердца, не сверяясь с бирками.

«Не могли простоять пять минут на каблуках — при том что коньки не снимают по восемь часов», — сказала Соловьева, слова которой приводит журнал Tatler.

Напомним, Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова приняли участие в съемках для обложки журнала о светской жизни Tatler. В интервью журналу фигуристки рассказали о первых шагах в спорте, о работе со «Снежной королевой» Этери Тутберидзе, увлечениях и дальнейших планах.