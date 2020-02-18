Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев бросил вызов экс-претенденту на титул чемпиона организации, американцу Элу Яквинте.

«Хукер, Фелдер, Ли и сейчас Гиллеспи», — написал Махачев, видимо, перечесляя бойцов, с которыми у него сорвались поединки.

«Эй, Яквинта. Я знаю, ты нью-йоркский гангстер. Дай мне знать, если ты в деле», – написал Махачев в Twitter.

Ранее сообщалось, что Махачев может провести следующий поединок на турнире UFC 249 против Грегора Гиллеспи. Кроме того, Махачев должен был подраться с Кевином Ли, однако американец предпочел встретиться с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Отметим, Ислам Махачев свой последний поединок провел на UFC 242, победив единогласным решением судей победил бразильца Дэйви Рамоса.