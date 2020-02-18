Тренер по фигурному катанию Этери Тутбериридзе рассказала о характере своих учениц, Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алены Косторной.

По словам Тутберидзе, все фигуристки разные по характеру. Она отметила, что у Трусовой характер ближе к мужскому, она совершенно недовольна своим катанием. Тутберидзе добавила, что Косторная – настоящая девочка с девичьим характером, она и плачет, и сердится на себя. Тренер также рассказала, что Щербакова любит фигурное катание больше всего на свете.

Тутберидзе призналась, что еще не до конца понимает, как ее подопечные будут развиваться и расти как спортсменки, так как теперь им надо привыкать к таким понятиям, как «имя» и «спортивный авторитет».

«Это означает, что им нужно учиться побеждать и завоевывать медали регулярно, как и положено стабильному спортсмену», – сказал Тутберидзе, слова которой приводит TV Asahi.

Ранее главный редактор журнала Tatler Ксения Соловьева поделилась впечатлениями о встрече с российскими фигуристками Алиной Загитовой, Аленой Косторной, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.