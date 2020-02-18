В фокусе внимания прогнозистов сегодня — два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» принимает «Ливерпуль». Дортмундская «Боруссия» на своем поле играет с ПСЖ.

В мадридском матче фаворит, кажется, очевиден. «Ливерпуль» выиграл 25 матчей из 26 в АПЛ, а потому проводящему неровный сезон «Атлетико» ничего хорошего ждать не приходится.

По мнению главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова в этом матче сойдутся команды, проповедующие атакующий и оборонительный игровые стили. Фаворитом Радимов считает «Ливерпуль»: команда Клоппа проводит сумасшедшую серию без поражений во внутреннем чемпионате, футболисты уверены в себе и готовы добиваться максимальных результатов в каждом соревновании. Тем не менее, Радимов идет на риск — он готов поставить на то, что «Атлетико» в домашнем матче, как минимум, не проиграет. Все будет решаться в ответной встрече. На не проигрыш «Атлетико» принимают ставки с коэффициентом 1,7.

Экс-легенда «Ливерпуля» Майкл Оуэн также отмечает доминирование «Ливерпуля» и констатирует проблемы «Атлетико» в атаке. Оуэн видит в Мадриде ничью — достойный результат для обеих команд с учетом будущей игре на «Энфилде».

Комментатор Константин Генич предлагает оттолкнуться в этом матче от количества голов. На его вкус команда Диего Симеоне даже при своих болельщиках раскрываться не будет, следовательно, не будет и много голов. Можно ставить на ничью — с учетом того, что «Атлетико» дома в еврокубках практически не проигрывает. Однако прогноз Генича на игру — тотал меньше 2,5 или «обе забьют — нет».

Что касается параллельной встречи «Боруссия» — «ПСЖ» в Дортмунде, то здесь игра должна получиться результативной. На взгляд тренера-ветерана Валерия Непомнящего, обе команды смогут отличиться, поскольку класс атакующих футболистов двух клубов очень высок.

Комментатор Алексей Андронов интригует тем, что это будет матч, в котором против своего бывшего клуба сыграет наставник парижан Томас Тухель. Андронов утверждает, что в «Боруссии» осталось много футболистов с его времен, которые помнят Тухеля и для которых это будет принципиальный матч. Андронов также констатирует проблемы Дортмунда с составом — в матче не примут участие Марко Ройс и Юлиан Брандт, отвечающие в «Боруссии» за атакующую игру. В этой связи, Андронов ставит на «ПСЖ» — за это дают хороший коэффициент (2,29).

Знаток из «Что?Где?Когда» Ровшан Аскеров считает, что в этом матче ничего не решится — все определится в парижской встрече. В этой связи Аскеров не ожидает большого количества забитых мячей, предполагая, что в игре будет забито меньше трех голов. Коэффициент на этот исход очень хорош (2,74).