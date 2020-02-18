Российский лыжник Сергей Устюгов снялся со «Ски Тура» из-за болезни.

По словам тренера сборной России Маркуса Крамера, слова которого приводит «Р-Спорт», Устюгов не сможет стартовать в Оре из-за болезни, так как у лыжника сильный кашель. Тренер отмечает, что во вторник Устюгов улетает на лечение в Россию.

Отметим, на данный момент Сергей Устюгов занимает 21-е место в общем зачете «Ски Тура», в первых двух гонках он выступил неудачно.