Президент АСА Алексей Яценко рассказал, в каком случае возможен реванш между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

По словам Яценко, реванш возможен в сюжете, если в первом бою останется какая-то недосказанность. Он отметил, есть бои, которые по окончании вызывают еще больший интерес, и в таком случае нужен реванш, и АСА будет его делать.

Глава АСА добавил, что просчитывался этот бой, то речь была о том, что нужно вывести поединок на самоокупаемость. Яценко уверен, что будет sold-out, но предстоит провести еще много работы.

«И это надо сделать правильно, поскольку хотелось бы не просто выйти на самоокупаемость, но и добыть прибыль», — сказал Яценко, слова которого приводит «Р-Спорт».

Отметим, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт в рамках турнира АСА 107 3 апреля 2020 года.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.