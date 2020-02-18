Сборная Финляндии по лыжным гонкам выказала недовольство отелем в шведском Оре, где их разместили организаторы «Ски Тура».

Спортсмены были размещены в бараке для солдат.

По словам Ийво Нисканена, всех лыжников и сотрудников разместили в одном здании, в котором всего два туалета на 30 человек, а в комнатах пахнет сыростью.

Он отметил, что обедать вместе с солдатами – не самый лучший способ готовиться к гонкам «Ски Тура». Нисканен добавил, хорошо, что женскую команду переселили в нормальный отель. Однако финн все же считает это пустой тратой времени.

«Мы путешествуем все вместе на одном поезде, но маленьким лыжным нациям достаются вот такие отели. Это нечестно», – сказал Нисканен, слова которого приводит NRK.

Рейс-директор FIS Пьер Миньере согласился с тем, что условия у команды Финляндии неприемлемые, а глава «Ски Тура» Гури Кноттен Хетланд признался, что в Оре не хватило отелей для всех лыжников.

Ранее на официальной странице многодневки в «Инстаграме» появилось видео с трассы, на котором видно, что спортсменам предстоит преодолевать подъем в гору.

Напомним, спринты в Оре состоятся сегодня, 18 февраля. Женские четвертьфинальные забеги стартуют в 18:15 по московскому времени, сразу после их окончания в борьбу вступят мужчины. Ранее в тот же день пройдут квалификации, по итогам которых определятся участники решающей стадии соревнований.