Зимой питерский клуб сделал несколько важных шагов по усилению команды, хотя и не подписывал контракты с новичками. Во-первых, «Зенит» освободил зарплатную ведомость клуба, расставшись с двумя футболистами, которые редко попадали в состав команды Сергея Семака. Хавбек Матиас Краневиттер принес в бюджет питерского клуба почти шесть миллионов евро, когда подписал контракт с мексиканским «Монтерреем». БК контора Винлайн считает, что у Краневиттера будет отличный шанс уже в этом сезоне побороться за чемпионский титул в Мексике. Отметим, что Матиас провел в «Зените» три года и отыграл 52 матча, отдав три результативные передачи. Также из Петербурга уехал Роберт Мак. 28-летний словак, выступавший за «Зенит» с 2016 года, стал свободным агентом и подписал контракт с турецким клубом «Коньяспор». В составе сине-бело-голубых Мак отметил четырнадцатью голами.

Помимо этого, в Петербург вернулся Эмилиано Ригони. Этот аргентинский вингер отыграл полгода в аренде за «Сампдорию», но в итальянском клубе остались недовольны игрой 26-летнего аргентинца в этом сезоне. Во избежание обязательного выкупа контракта аргентинца, которое должно было вступить в силу, если бы тот сыграл за «Сампдорию» 20 матчей, руководство клуба отправило его в запас. «Зенит» решил вернуть Ригони в Петербург, что также стало усилением состава.

Также питерский клуб сумел удержать Артема Дзюбу от трансфера в АПЛ. «Тоттенхэм» после травмы Харри Кейна искал срочное усиление в атаку и рассматривал Дзюбу. Представители главного тренера «шпор» Жозе Моуринью связались с Артемом и предложили ему контракт. Дзюба сказал, что сперва будет спрашивать у руководства «Зенита», где ему сказали, что сделки не будет. Дзюба с уважением отнесся к такой

реакции и остался в Петербурге.

Впрочем, у «Зенита» еще есть время для того, чтобы совершить трансфер. Так в сферу интересов сине-бело-голубых попал полузащитник иракского клуба «Аль-Шорта» Сафа Хади. Журналисты отметают, что важным фактором перехода Хади является то, что в составе «Зенит» играет иранский форвард Сердар Азмун. Отметим, что 21-летний Хади отыграл двадцать шесть матчей в составе сборной Ирака.

Сергей Семак хотел бы укрепить еще и линию обороны, и линию полузащиты. Существует вероятность, что зимой в Петербург приедет пара игроков из «Марселя». Одной из главных трансферных целей петербургского клуба стал хавбек «Марселя» Морган Сансон. 25-летний французский игрок оценивается в 28 миллионов евро. Летом сообщалось о том, что «Милан», «Наполи» и ряд других небедных клубов решили отказаться от покупки Сансона, поскольку руководство «Марселя» установило на полузащитника цену в размере 35 миллионов. Возможно, ценник снизят, и тогда «Зенит» согласится приобрести этого хавбека. Впрочем, французские букмекеры уверены, что Сансон останется в «Марселе» (используйте бонус Винлайн на первый депозит).

Помимо него в Петербург может приехать хорватский защитник Дуйе Чалета-Цар. За него «Марсель» вряд ли попросит больше двадцати миллионов евро. Чалета-Цар может стать европейской звездой и легко заменит в «Зените» ветерана Бранислава Ивановича, особенно если с сербским защитником действительно не продлят контракт, который завершится уже летом.