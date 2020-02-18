Новый главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль рассказал, почему выбрал петербургский клуб для продолжения карьеры. Испанского специалиста прельщают большие задачи петербургского клуба.

По его словам, предложения, которые поступали ему до «Зенита», были очень выгодны в финансовом плане, но он всегда задает себе вопрос: «Смогу ли я помочь, принесу ли я результат»?

«Тогда я отвечал сам себе: нет. В этот раз я почувствовал, что могу помочь российскому клубу выполнить все поставленные задачи. Чувствую — это мое место, мой клуб и у нас впереди большое будущее», — приводит слова Паскуаля «Известия».

Паскуаль отметил, что ни с одним из игроков он лично знаком не был, однако много раз был оппонентом команд, в которых играли Айон и Томас. Также Паскуаль хорошо знает возможности Абромайтиса, Айверсона, Понкрашова и Воронова, с которыми всегда были соперниками.

Напомним, Паскуаль сменил на посту главного тренера «Зенита» Джоана Плазу. Первый матч с новой командой он проведет 20 февраля против «Альбы».