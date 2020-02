View this post on Instagram

Девочка моя❤️ @___malyshkaaaa сегодня тебе исполнилось 16 лет, ты очень стремишься быть взрослой, не спеши… вырасти ещё успеешь, а вот в детство уже никогда не вернёшься. Наслаждайся каждой минутой, пусть солнце освещает путь яркими лучами. Желаю найти своё призвание, обрести огромную мечту и чтоб попутный ветер всегда направлял везение и удачу в твою жизнь. Неотразимой красоты и уверенности в себе, большого счастья и любви, радостных эмоций и настоящих друзей. Меньше хайпа, больше дела и трудолюбия.🤪 Цени свою семью — это бесценный дар. Семья , это важно и очень сложно, но счастливо жить одному не возможно. Знай, я всегда рядом и очень сильно тебя люблю ❤️