16-летняя дочка Вячеслава Малафеева Ксения живет в отдельной квартире одна. Об этом рассказала жена бывшего вратаря «Зенита» Екатерина.

Как написала в своем инстаграме Малафеева, в их семье сейчас трудный период — непростая тема.

«Квартира, в которой сейчас отдельно живет Ксюша, является нашей. Мы ей ее дали, чтобы она попробовала доказать или понять, что в чем-то ошибается, что надо изменить свое поведение и отношение к жизни. Не переживайте, все под контролем», — рассказала жена Малафеева в инстаграме.

По словам Малафеевой, в их семье есть правила. Отсутсвие нецензурной лексики и дымого аппарата дома. Посещение школы, найти увлечение, заниматься спортом или творчеством, а также ложиться вовремя спать.