16-летняя дочка Вячеслава Малафеева Ксения живет в отдельной квартире одна. Об этом рассказала жена бывшего вратаря «Зенита» Екатерина.
Как написала в своем инстаграме Малафеева, в их семье сейчас трудный период — непростая тема.
«Квартира, в которой сейчас отдельно живет Ксюша, является нашей. Мы ей ее дали, чтобы она попробовала доказать или понять, что в чем-то ошибается, что надо изменить свое поведение и отношение к жизни. Не переживайте, все под контролем», — рассказала жена Малафеева в инстаграме.
По словам Малафеевой, в их семье есть правила. Отсутсвие нецензурной лексики и дымого аппарата дома. Посещение школы, найти увлечение, заниматься спортом или творчеством, а также ложиться вовремя спать.
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Девочка моя❤️ @___malyshkaaaa сегодня тебе исполнилось 16 лет, ты очень стремишься быть взрослой, не спеши… вырасти ещё успеешь, а вот в детство уже никогда не вернёшься. Наслаждайся каждой минутой, пусть солнце освещает путь яркими лучами. Желаю найти своё призвание, обрести огромную мечту и чтоб попутный ветер всегда направлял везение и удачу в твою жизнь. Неотразимой красоты и уверенности в себе, большого счастья и любви, радостных эмоций и настоящих друзей. Меньше хайпа, больше дела и трудолюбия.🤪 Цени свою семью — это бесценный дар. Семья , это важно и очень сложно, но счастливо жить одному не возможно. Знай, я всегда рядом и очень сильно тебя люблю ❤️
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