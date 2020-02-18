УЕФА показал фото официального мяча Лиги чемпионов, которым команды будут играть в матчах плей-офф и в финале нынешнего сезона.

На мяче изображены традиционные звезды турнира, а также карта Стамбула, объединяющая Европу и Азию.

Отметим, сегодня, 18 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся два первых матча. Мадридский «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» примет английский «Ливерпуль», а дортмундская «Боруссия» на арене «Сигнал Идуна Парк» сыграет против французского «Пари Сен Жермен». Обе встречи стартуют в 23:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча «Атлетико» и «Ливерпуля» можно будет посмотреть здесь, встречу «ПСЖ» и «Боруссии» можно посмотреть по ссылке.

Финальный матч состоится в Стамбуле 30 мая 2020 года.