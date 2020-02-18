FIS опубликовал список лыжников, которые примут участие в коньковых спринтах в шведском Оре.

Женскую сборную представят Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Алиса Жамбалова, Диана Головань и Алия Иксанова.

Список жуской сборной выглядит следующим образом: Денис Спицов, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Артём Мальцев, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.

Отметим, Сергей Устюгов пока находится в стартлисте, однако в гонке он участия не примет. Спортсмен снялся со «Ски Тура» из-за болезни. По словам тренера сборной России Маркуса Крамера, слова которого приводит «Р-Спорт», Устюгов не сможет стартовать в Оре, так как у лыжника сильный кашель.

Сегодня, 18 февраля, на «Ски Туре» в шведском Оре состоится спринтерская гонка свободным стилем. Начало финальных забегов назначено на 18:15 по московскому времени.