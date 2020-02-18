В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся две встречи. Бергамская «Аталанта» на стадионе «Джузеппе Меацца» примет испанскую «Валенсию», а лондонский «Тоттенхэм» на арене «Тоттенхэм Хотспур» сыграет против немецкого «РБ Лейпциг».

Обе встречи стартуют в 23:00 по московскому времени.

Матч в Лондоне будет показан по телеканалу «Матч ТВ». Главный арбитр встречи «Аталанта» — «Валенсия» — нгличанин Майкл Оливер, игру «Тоттенхэма» и «Лейпцига» обслужит Джюнейт Чакыр из Турции.

Напомним, в групповом этапе «Валенсия» занял первое место, обойдя «Челси», «Аякс» и «Лилль». «Аталанта» стала второй, уступив первую строчку «Манчестер Сити» и обойдя «Шахтер» с загребским «Динамо».

«Тоттенхэм» вышел из группы со второго места, пропустив вперед «Баварию» и обогнав «Олимпиакос» с «Црвеной Звездой», «РБ Лейпциг» стал первым, опередив «Лион», «Бенфику» и «Зенит».