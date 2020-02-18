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  • 14:17,  18 февраля 2020
Футбол
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Иракский хавбек, которым интересовался «Зенит», прошел медобследование в «Крыльях»

Иракский хавбек, которым интересовался &#171;Зенит&#187;, прошел медобследование в &#171;Крыльях&#187;
Сафа Хади. Фото: Instagram.

Полузащитник багдадского клуба «Аль-Шорта» и сборной Ирака Сафа Хади в скором времени подпишет контракт с самарскими «Крыльями Советов».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, 21-летний иракский хавбек уже прошел медицинское обследование в самарском клубе, и в ближайшее время с ним будет заключен контракт.

Хади провел 14 встреч в составе национальной команды Ирака. В нынешнем сезоне за свй клуб полузащитник провел восемь матчей, забив один мяч.

Ранее сообщалось, что Хади может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Отмечалось, что повлиять на приобретение Хади мог иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Отметим, после 19 туров чемпионата России самарский клуб идет на 15-м месте в таблице, набрав 18 очков.

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