В Барселоне на трассе «Автодром Каталунья» стартуют зимние тесты «Формулы-1».

Известно, что в команде «Альфа Ромео» первую половину 19 февраля отработает Роберт Кубица, после обеда поляка сменит Антонио Джовинацци.

За руль болида «Макларена» сядет Карлос Сайнс. 20-го числа ездить будет Ландо Норрис, на следующий день — оба пилота, как и 26 февраля. 27-го числа за руль снова сядет Норрис, а 28-го его сменит Сайнс.

Также стало известно расписание работы пилотов команды «Рейсинг Пойнт». 19 февраля до обеда работать будет Серхио Перес, вторую половину дня за рулем будет Лэнс Стролл. 20 февраля за руль сядет Перес, а 21-го — Стролл.

Кроме того, российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят первым сядет за руль на первых предсезонных тестах «Формулы-1» в Барселоне.

Отметим, первый этап нынешнего сезона, Гран-при Австралии, будет проходить с 13 по 15 марта.