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  • 14:21,  18 февраля 2020
Биатлон
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Тренер сборной России назвал жену Логинова «отдельным явлением» на ЧМ в Италии

Тренер сборной России назвал жену Логинова &#171;отдельным явлением&#187; на ЧМ в Италии
Александр Логинов. Фото: СБР

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о жене Александра Логинова и о ее роли на чемпионате мира в Антхольце.

По словам Белозерова, когда в воскресенье вечером на ужине Логинова поздравили с очередной медалью, биатлонист сказал, что на целый день берет пассивный выходной, но, возможно, вечером побегает кросс в районе гостиницы. Тренер отметил, что спортсмен подолгу общается с семьей, так как для него это лучший отдых.

Белозеров рассказал, что Логинов так скучает по дому, что его жена стала на чемпионате мира отдельным явлением и почти участницей пресс-конференций.

«Но он молодец, стал более общительным, открытым. Надо иногда расслабляться, не держать все в себе», — сказал Белозеров, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, Логинов завоевал две медали в рамках чемпионата мира: он победил в спринте и стал третьим в гонке преследования.

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