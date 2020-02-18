Тренер сборной России назвал жену Логинова «отдельным явлением» на ЧМ в Италии

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о жене Александра Логинова и о ее роли на чемпионате мира в Антхольце.

По словам Белозерова, когда в воскресенье вечером на ужине Логинова поздравили с очередной медалью, биатлонист сказал, что на целый день берет пассивный выходной, но, возможно, вечером побегает кросс в районе гостиницы. Тренер отметил, что спортсмен подолгу общается с семьей, так как для него это лучший отдых.

Белозеров рассказал, что Логинов так скучает по дому, что его жена стала на чемпионате мира отдельным явлением и почти участницей пресс-конференций.

«Но он молодец, стал более общительным, открытым. Надо иногда расслабляться, не держать все в себе», — сказал Белозеров, слова которого приводит «Матч ТВ».