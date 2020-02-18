Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, как проходит подготовка к чемпионату мира, который состоится в Монреале с 16 по 22 марта.

По словам Косторной, победа премии «Серебряная лань» мотивирует ее работать еще больше. Она отметила, что для нее это стало неожиданностью, фигуристка не знала, что вошла в число номинантов.

Косторная рассказала, что СМИ с каждым соревнованием влияют на ее жизнь все больше, так как она дает много интервью, и некоторые позволяют себе менять текст. Россиянка добавила, что иногда их приходится редактировать, но не всегда она помнит об этом.

Девушка также сказала, что ей удалось отдохнуть после ЧЕ, а сейчас она с хорошим настроением тренируется и готовится к ЧМ.

Косторная отрицательно ответила на вопрос, следит ли она за конкурентами, например, за Рикой Кихирой.

«Сосредоточена на своих элементах, на своем катании», — заявила фигуристка, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Косторная завоевала золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

В произвольной программе Косторная набрала 155,89 балла, в общей сумме за две программы она набрала 240,81 балла, что позволило ей стать чемпионкой Европы. Второе место заняла еще одна россиянка Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова.