«Зенит» на сборе в Турции снова сыграл два товарищеских матчах за один день. Оба состава команды Сергея Семака сначала расправились с владикавказской «Аланией» (4:2), а затем и с казахстанским «Кайратом» (3:1). Своим мнением о «Зените» с Nevasport делится старший тренер «Ленинградца» Борис Рапопорт, чья команда недавно соперничала с «Зенитом» в Турции.
В матче с «Кайратом» играл номинально основной состав. Все те, кто должен пойти в поход за вторым чемпионством кряду. Самыми вакантными местами в этом виде состава являются фланги атаки. Пока Семак делает ставку на Малкома (справа) и Сутормина (слева). Бразилец забил очень породистый гол после размашистой контратаки. Сутормин великолепно проявил себя в игре с ЦСКА, поэтому ему был дан шанс в основном варианте состава. В матче с «Кайратом» россиянин был менее заметен.
«Семак дает сыграть всем по 90 минут, — размышляет главный тренер «Ленинградца» Борис Рапопорт. — С нами была такая же ситуация: в один день они играли с ЦСКА и с «Ленинградцем». И тогда, и сейчас Семак определил два состава. Одни, по его мнению, игроки основного состава, а другие получают достаточную игровую практику. Ригони, Шатов, Ерохин — это квалифицированные футболисты, не проходящие в первый состав. Пока они обыгрывают всех, Семак получает полную информацию о сегодняшнем состоянии людей на отрезок в 90 минут. Весьма правильный поход».
Пока остается загадкой, кто будет основным вратарем «Зенита» в оставшейся части сезона. Андрей Лунев и Михаил Кержаков сыграли по тайму в матче с «Кайратом», Александр Васютин провел 90 минут в игре с «Аланией». Рапопорт считает, что вратари должны соперничать за право быть первым номером.
«Я не знаю, кто из них будет основным. На мой взгляд, между вратарями должна быть конкуренция. Если она в одну сторону, — в сторону Лунева, — это неправильно. Если Лунев сильнее, значит должен играть Лунев. Но есть Кержаков, который осенью не дал возможности нам усомниться, что он достойно играет. Надо теперь ждать. В игре с ЦСКА очень сильно сыграл Лунев во втором тайме. Но это еще ничего не значит. Там еще и Васютин есть. Вообще не бывает так, что есть основной вратарь — он обязательно играет, а другой запасной. Это может быть Акинфеев, который всем все доказал. А в «Зените» менее очевидная ситуация. Я считаю, что должен начать Миша Кержаков, а дальше нужно смотреть».
Находясь на сборе в Турции, «Зенит» в третий раз повторит этот трюк — два матча двумя составами за один день. 22-го февраля петербуржцы сыграют с белорусскими клубами. Утром номинальные запасные будут противостоять «Ислочи», а вечером «основа» сыграет с минским «Динамо».
Борис Рапопорт также рассказал о матче «Зенита» с «Ленинградцем», который состоялся неделю назад.
«Я сам обратился. Знал, что мы живем рядом с ними. Знал, что они 9-го играют с ЦСКА. И они также разделились — согласились сыграть с нами. По нашим меркам очень приличный состав у них был. Никто номер не отбывал — идет конкуренция. Подготовка к сезону. Мы решали свои задачи, они свои. Мы проиграли 1:3, но получили огромную пользу. Стали понимать, кто из наших футболистов, что представляют себя на фоне «Зенита». Кто наблюдал игру, видели, что мы по количеству моментов не уступали. Второй тайм вообще был достаточно ровный. Разница в классе была — «Зенит» реализовал все, что создал. А мы, к сожалению, имели проблемы с реализацией. Ригони приехал с корабля на бал: самое главное он сделал — те моменты, которые были, он забил», — подчеркнул Рапопорт.
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