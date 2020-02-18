«Зенит» на сборе в Турции снова сыграл два товарищеских матчах за один день. Оба состава команды Сергея Семака сначала расправились с владикавказской «Аланией» (4:2), а затем и с казахстанским «Кайратом» (3:1). Своим мнением о «Зените» с Nevasport делится старший тренер «Ленинградца» Борис Рапопорт, чья команда недавно соперничала с «Зенитом» в Турции.

В матче с «Кайратом» играл номинально основной состав. Все те, кто должен пойти в поход за вторым чемпионством кряду. Самыми вакантными местами в этом виде состава являются фланги атаки. Пока Семак делает ставку на Малкома (справа) и Сутормина (слева). Бразилец забил очень породистый гол после размашистой контратаки. Сутормин великолепно проявил себя в игре с ЦСКА, поэтому ему был дан шанс в основном варианте состава. В матче с «Кайратом» россиянин был менее заметен.

«Семак дает сыграть всем по 90 минут, — размышляет главный тренер «Ленинградца» Борис Рапопорт. — С нами была такая же ситуация: в один день они играли с ЦСКА и с «Ленинградцем». И тогда, и сейчас Семак определил два состава. Одни, по его мнению, игроки основного состава, а другие получают достаточную игровую практику. Ригони, Шатов, Ерохин — это квалифицированные футболисты, не проходящие в первый состав. Пока они обыгрывают всех, Семак получает полную информацию о сегодняшнем состоянии людей на отрезок в 90 минут. Весьма правильный поход».

Пока остается загадкой, кто будет основным вратарем «Зенита» в оставшейся части сезона. Андрей Лунев и Михаил Кержаков сыграли по тайму в матче с «Кайратом», Александр Васютин провел 90 минут в игре с «Аланией». Рапопорт считает, что вратари должны соперничать за право быть первым номером.

«Я не знаю, кто из них будет основным. На мой взгляд, между вратарями должна быть конкуренция. Если она в одну сторону, — в сторону Лунева, — это неправильно. Если Лунев сильнее, значит должен играть Лунев. Но есть Кержаков, который осенью не дал возможности нам усомниться, что он достойно играет. Надо теперь ждать. В игре с ЦСКА очень сильно сыграл Лунев во втором тайме. Но это еще ничего не значит. Там еще и Васютин есть. Вообще не бывает так, что есть основной вратарь — он обязательно играет, а другой запасной. Это может быть Акинфеев, который всем все доказал. А в «Зените» менее очевидная ситуация. Я считаю, что должен начать Миша Кержаков, а дальше нужно смотреть».

Находясь на сборе в Турции, «Зенит» в третий раз повторит этот трюк — два матча двумя составами за один день. 22-го февраля петербуржцы сыграют с белорусскими клубами. Утром номинальные запасные будут противостоять «Ислочи», а вечером «основа» сыграет с минским «Динамо».

Борис Рапопорт также рассказал о матче «Зенита» с «Ленинградцем», который состоялся неделю назад.