Пилот «Альфа Таури» Квят первым начнет зимние тесты «Формулы-1» в своей команде

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят первым сядет за руль на первых предсезонных тестах «Формулы-1» в Барселоне.

Об этом сообщается в официальном в Twitter команды. Отмечается, что Квят будет работать на тестах 19 февраля, а также в первой половине дня 21 февраля. Партнер россиянина по команде Пьер Гасли займет место в кокпите в 20-го числа и на следующий день после обеда.

Напомним, до сезона-2020 команда «Альфа Таури» носила название «Торо Россо». В составе «Ред Булл» выступают Макс Ферстаппен и Александер Албон, пилотами «Альфа Таури» являются Пьер Гасли и россиянин Даниил Квят. В аналогичном составе команды завершили прошлый сезон. У команд один владелец — Дитрих Матешиц.

Отметим, 19 февраля в Барселоне на трассе «Автодром Каталунья» стартуют зимние тесты «Формулы-1».

Первый этап нынешнего сезона, Гран-при Австралии, будет проходить с 13 по 15 марта.