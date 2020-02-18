Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй предложил UFC провести альтернативу Матча всех звезд НБА.

Холлоуэй задался вопросом, что может сделать UFC, чтобы добавить это к неделе боев в Лас-Вегасе, после того, как посмотрел звездный уик-энд НБА.

Гаваец предположил, что вместо конкурсов данков и трехочковых бойцы могут проводить звездные схватки по джиу-джитсу.

«Я, Тони Фергюсон и Колби Ковингтон на беговых дорожках. Ты не хотел бы видеть, кто придет первым?» – написал Холлоуэй в Twitter.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что в скором времени состоится реванш чемпион полулегкого дивизиона австралийца Алекса Волкановски и американца Макса Холлоуэя.

Напомним, 14 декабря на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе Алекс Волкановски одержал победу над Максом Холлоуэем единогласным решением судей и забрал пояс чемпиона в полулегком дивизионе.