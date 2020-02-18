Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах Александра Кокорина после перехода в «Сочи».

По словам Орлова, он считает, что уход Кокорина в «Сочи» — единственно верное решение, потому что все понимают, что главный стимул — попасть в сборную. Комментатор допустил, что Черчесов включит Кокорина в состав уже перед игрой со Швецией, которая пройдет 28 марта, потому что, по мнению Орлова, у сборной России нет нападающих, кроме Дзюбы.

Орлов добавил, что в 16-17 лет Кокорин и Смолов были примерно равны по уровню, а сейчас он не может так сказать. Комментатор заявил, что у Кокорина наигранная связка с Дзюбой, они здорово друг друга дополняют, и этот дуэт может в итоге сработать и в сборной.

«Я считаю, что теперь, после перехода в «Сочи», на бумаге у него больше шансов попасть в сборную, чем у Смолова, Комличенко, Соболева и Чалова», – сказал Орлов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, 17 февраля Кокорин официально стал игроком «Сочи», он будет выступать в составе южан на правах аренды до окончания сезона. В этот же день «Сочи» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче. Игра состоялась в Белеке и завершилась со счетом 3:1, Кокорин в матче с бывшим клубом оформил дубль.