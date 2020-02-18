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  • 16:10,  18 февраля 2020
ФК "Зенит"
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«Звоните в полицию! Изнасилование!» Дзюба раззабивался на двусторонке «Зенита»

Артём Дзюба
Артём Дзюба. Фото: инстаграм футболиста

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба на своей странице в Instagram опубликовал видео с тренировки сине-бело-голубых на сборах в турецком Белеке.

Во время двусторонннего матча Дзюба отметился несколькими передачами и забитыми мячами.

«Звоните в полицию! Изнасилование!» — раздался крик одного из его партнеров по команде, когда игра шла с большим перевесом команды Дзюбы.

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Отметим, в одной команде с Дзюбой в двустороннем матче сыграли Игорь Смольников, Даниил Шамкин, Бранислав Иванович и Магомед Оздоев.

В 2020 году «Зенит» уже провел восемь товарищеских матчей, в которых одержал семь побед. В Катаре сине-бело-голубые разгромили клуб «Аль-Увайнах», однако проиграли зальцбургскому «Ред Буллу».Затем в испанском Бенидорме «Зенит» обыграл такие клубы, как «Дюделанж», «Сабуртало», московский ЦСКА и «Ленинградец». В Белеке сине-бело-голубые победили владикавказскую «Аланию» и казахстанский «Кайрат».

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