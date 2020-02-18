«Звоните в полицию! Изнасилование!» Дзюба раззабивался на двусторонке «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба на своей странице в Instagram опубликовал видео с тренировки сине-бело-голубых на сборах в турецком Белеке.

Во время двусторонннего матча Дзюба отметился несколькими передачами и забитыми мячами.

«Звоните в полицию! Изнасилование!» — раздался крик одного из его партнеров по команде, когда игра шла с большим перевесом команды Дзюбы.

Отметим, в одной команде с Дзюбой в двустороннем матче сыграли Игорь Смольников, Даниил Шамкин, Бранислав Иванович и Магомед Оздоев.