Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет обслуживать первый матч 1/16 финала Лиги Европы между датским «Копенгагеном» и шотландским «Селтиком».

Встреча пройдет 20 февраля в Копенгагене и начнется в 20:55 по московскому времени.

Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертым судьей станет Сергей Лапочкин. Арбитры VAR — Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Отметим, для Карасева этот матч станет вторым в текущем розыгрыше Лиги Европы. 3 октября 2019 года он отработал встречу группового этапа между роттердамским «Фейеноордом» и португальским «Порту».

Кроме того, Карасева назначали главным арбитром на матчи Лиги чемпионов, а также на игры отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.