Драчев прокомментировал возможное неучастие Логинова в сингл-миксте на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что тренерский штаб национальной команды не рассматривал вопрос возможного неучастия Александра Логинова в сингл-миксте на ЧМ в Италии.
По словам Драчева, вопрос о возможном неучастии Логинова в сингл-миксте пока даже не рассматривался ни тренерами, ни руководством. Глава СБР отметил, что многое будет зависеть от мужской индивидуальной гонки.
«Но, что касается сингл-микста, если мы хотим бороться за медали, то надо выступать сильнейшим составом», — сказал Драчев, слова которого приводит «Р-Спорт».
Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Логинов пропустит сингл-микст.
Напомним, Логинов завоевал две медали в рамках чемпионата мира: он победил в спринте и стал третьим в гонке преследования.
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