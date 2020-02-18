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  • 16:10,  18 февраля 2020
Биатлон
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Драчев прокомментировал возможное неучастие Логинова в сингл-миксте на ЧМ

Драчев прокомментировал возможное неучастие Логинова в сингл-миксте на ЧМ
Глава СБР Владимир Драчёв. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что тренерский штаб национальной команды не рассматривал вопрос возможного неучастия Александра Логинова в сингл-миксте на ЧМ в Италии.

По словам Драчева, вопрос о возможном неучастии Логинова в сингл-миксте пока даже не рассматривался ни тренерами, ни руководством. Глава СБР отметил, что многое будет зависеть от мужской индивидуальной гонки.

«Но, что касается сингл-микста, если мы хотим бороться за медали, то надо выступать сильнейшим составом», — сказал Драчев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Логинов пропустит сингл-микст.

Напомним, Логинов завоевал две медали в рамках чемпионата мира: он победил в спринте и стал третьим в гонке преследования.

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