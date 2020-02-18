Польский боец UFC в полутяжелом весе Ян Блахович заявил о желании провести титульный поединок против Джона Джонса.

По словам Блаховича, если Джонс хочет драться, то он тоже хочет драться.

«UFC, давай просто сделаем это. Я готов ждать титульник, но не слишком долго», – сказал Блахович, слова которого приводит ESPN.

Напомним, на турние UFC Fight Night 167 в Рио-Рианчо Ян Блахович отправил в нокаут Кори Андерсона на четвертой минуте первого раунда.

Ранее на турнире UFC 247 в Хьюстоне Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и сохранил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе. Рейес, занимающий в рейтинге полутяжей четвертую строчку, уступил Джонсу единогласным решением судей.