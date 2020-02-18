Во время пресс-конференции после Матча всех звезд один из представителей СМИ случайно назвал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса «Коби».

Баскетболист отреагировал спокойно, а журналист сразу же извинился.

«Я не против побыть Кобе в этот уикенд», – сказал Джеймс, слова которого приводит TalkBasket.

Он добавил, что все нормально. Джеймс отметил, что его маме это, возможно, не понравится, но для него это не проблема.

Напомним, вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение под Лос-Анджелесом 26 января. На борту находились девять человек, в том числе сам Брайант и его 13-летняя дочь Джанна.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Коби — самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звёзд НБА. Брайант восемнадцать раз участвовал в матче всех звезд и четыре раза был MVP (2002, 2007, 2009, 2011).