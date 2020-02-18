СМИ: Логинов не выступит в сингл-миксте на ЧМ в Антхольце

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в сингл-миксте на чемпионате мира в Антхольце.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, тренеры сборной решили, что бежать всю программу чемпионата мира – это слишком большая нагрузка для лидера национальной команды.

Отметим, глава СБР Владимир Драчев рассказал, что тренерский штаб национальной команды не рассматривал вопрос возможного неучастия Александра Логинова в сингл-миксте на ЧМ в Италии. Президент Союза биатлонистов России отметил, что многое будет зависеть от мужской индивидуальной гонки, которая состоится завтра, 19 февраля.