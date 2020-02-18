Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о том, почему Кристину Резцову было принято держать в запасных и не ставить на гонки на чемпионате мира в Антхольце.

По словам Норицына в интервью «Спорт-Экспрессу», та четверка из женской сборной, которая бежала гонку преследования, показала, что может бороться за высокие места, поэтому тренеры приняли решение делать ставку на них и в индивидуальной гонке, и далее.

«Дело не в Анфисе Анатольевне. Она может говорит что угодно, на наши отношения внутри команды это никак не влияет», — сказал Норицын в ответ на вопрос, мешают ли выступлениям Кристины Резцовой слова ее матери Анфисы.

На вопрос о том, выступит ли еще Резцова в какой-либо гонке на ЧМ, Норицын ответил: «Только в случае форс-мажора. Выбирать будем из этой четверки», — сказал тренер.

Напомним, пока в гонках принимали участие четыре биатлонистки — Светлана Миронова, Ирина Старых, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.