Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила в первом круге турнира WTA в Дубае четвертую ракетку мира, швейцарку Белинду Бенчич.

Встреча заняла около полутора часов и заняла три сета. Счет по партиям 1:6, 6:1, 6:1 в пользу россиянки. Отметим, за все время матча Павлюченкова сделала 10 двойных ошибок, а также на ее счету два эйса и 7 реализованных брейк-пойнтов. Бенчич ошибалась меньше — сделала 6 ошибок на подаче, но имела всего одну подачу навылет и реализовала четыре брейка.

В следующем раунде Анастасии Павлюченковой придется сразится с победительницей пары Сорана Кырстя — Анетт Контавейт.

Отметим, именно швейцарка Белинда Бенчич является действующей победительницей турнира в Дубае, призовой фонд соревнований составляет 2 миллиона 908 тысяч долларов.