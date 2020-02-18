Норвежский биатлонист Йоханнес Бё объяснил свою критику в адрес россиянина Александра Логинова после его победы в спринте.

Слова Бё прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ». Бё отметил, что далек от мысли оправдывать спортсменов с допинг-прошлым. По словам норвежца, спринт Логинова был великолепным и он заслужил эту победу, а всем русским запомнится эта золотая медаль. В то же время, чистые атлеты будут помнить о его прошлом.

«Тут не просто «черное или белое», существует много разновидностей допинга, как разные преступления. Его допинг — самое тяжкое преступление. Да, немного перегнули палку», — сказал Бе, добавив, что спортсмены должны говорить о нетерпимости к допингу, чтобы это стало уроком для молодых спортсменов.

Напомним, Александр Логинов имел в 2013 году допинговую дисквалификацию за применение эритропоэтина.