Российские лыжницы не смогли пройти в четвертьфинал спринтерской гонки в шведском Оре в рамках очередного этапа лыжной многодневки «Ски Тур».

Победу в квалификации одержала норвежка Тереза Йохауг, ее результат — 2 минуты и 13,3 секунды.

Лучшая из россиянок Яна Кирпиченко заняла 50-е место, проиграв Йохауг более 20 секунд. 52-е место у Анны Нечаевской с отставанием в 21,78 секунды, 53 место у Алии Иксановой — отставание в 22,12 секунды. Диана Головань финишировала с 58-м временем, проиграв Йохауг больше 27 секунд, Алиса Жамбалова финишировала с 62-м результатом.

Напомним, вчера стало известно, что лидер сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за простуды.

Начало финальных забегов назначено на 18:15 по московскому времени.