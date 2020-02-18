Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова была госпитализирована в одну из больниц Москвы. Информацию об этом сообщает портал Sport24.

Как стало известно СМИ, фигуристка сейчас находится в Городской клинической больнице № 67 им. Л. А. Ворохобова. Сотникову видели в операционном блоке клиники, фигуристка сидела в шейном воротнике.

Пока неизвестно, почему фигуристку госпитализировали, ее окружение не говорит о причинах случившегося. Как сообщает СМИ, Сотникова находится в клинике уже не первый день в отделении первой нейрохирургии, ей была сделана операция.

Напомним, Аделина Сотникова не объявляла о завершении карьеры, однако не участвует в соревнованиях уже несколько лет. Фигуристка активно участвует в различных телепроектах и ледовых шоу.