В шведском Оре прошла квалификация спринтерской гонки свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Ски Тур».

Победу в отборочном забеге одержал норвежец Йоханнес Клэбо, он преодолел дистанцию за 1 минуту и 49 секунд. Лучший из россиян — Андрей Мельниченко, он шестой с отставанием в 4,39 секунды. Денис Спицов показал 9-й результат, его отставание — 5,29 секунды. Артем Мальцев финишировал 12-м (+6,13 секунды от Клэбо), Андрей Ларьков — 20-м (+7,92 секунды). Александр Большунов прошел в четвертьфинал с 23-его места, проиграв лидеру 8,59 секунды.

В тридцатку лучших не попали россияне Глеб Ретивых, Иван Якимушкин и Евгений Белов, они завершили выступление в спринте.

Начало финальных забегов назначено на 18:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, что со «Ски Тура» после выступлений в Эстерсунде снялся россиянин Сергей Устюгов по причине кашля.