Александр Кокорин сходу начал оправдывать щедрые авансы в «Сочи» — два забитых гола и результативный пас в контрольном матче с полуродным «Динамо. Как бы ни делали из российского форварда мученика, все у него складывается хорошо.

Кокорин попал в тепличные условия — в прямом и переносном смысле. В Сочи ему будет играть очень комфортно. Гарантированное место в основе даже не обсуждается. Что с учетом полуторагодовалого простоя — прекрасная данность.

Вокруг куда не посмотри — старые знакомые и приятели, с которыми бок о бок выступал долгие годы. Или полные ровесники — игроки 1991 года рождения.

Кристиан Нобоа («Зенит» и «Динамо»)

Играли вместе еще в московском «Динамо», где оба были на ведущих ролях (сезоны 2012-2014). Затем оба оказались в «Зените» — эквадорец переехал в Петербург в 2017-м, когда там уже играл Кокорин.

Дмитрий Полоз (ровесник, «Зенит» и сборная России)

Полоз и Кокорин наверняка знакомы с юношеских лет— ровесники могли пересекаться в московском «Локомотиве»: Кокорин ушел оттуда в московское «Динамо», а Полоз как раз приехал из Ставрополя. В дальнейшем пересекались вместе в сборной России, куда оба вызывались при Фабио Капелло. В 2017-м Полоз оказался в «Зените Манчини, где также был и Кокорин.

Никита Бурмистров («Анжи»)

Кокорин не сыграл за «Анжи» ни одного матча, но наверняка успел потренироваться с Бурмистровым, который два года играл среди звезд махачкалинского клуба. Теперь один ассистирует в «Сочи», второй забивает — в контрольном матче с «Динамо».

Антон Заболотный (ровесник, молодежка, «Зенит»)

Ровесники пересекались в молодежной сборной России, а также немного поиграли в паре в «Зените». Антон как раз пришел в команду Роберто Манчини из «Тосно», когда Кокорин был на ведущих ролях. Вскоре Александр порвал «кресты», и вместе они больше не играли.

Ибрагим Цаллагов («Зенит» и молодежка)

Вместе выступали за молодежную сборную России при Николае Писареве, а в 2017-м пересеклись в «Зените» Мирча Луческу. Цаллагов пришел зимой и провел 8 матчей за «Зенита», Кокорин играл в основе, оба действовали на правом фланге: Цаллагов в защите, Кокорин — в атаке.

Эльмир Набиуллин («Зенит»)

Пересеклись в «Зените» в 2018-м: правда, Набиуллин почти не играл — в первом сезоне сидел под Кришито и Жирковым, а во втором из-за травмы не играл уже Кокорин.

Иван Новосельцев (ровесник, «Зенит»)

Новосельцев имел крохи игрового времени в «Зените» Луческу — именно в тот сезон Кокорин много играл на правом фланге атаки. Оба являются ровесниками, могли пересекаться в детских турнирах, однако за молодежную и юношескую сборную Новосельцев не играл.

Николай Заболотный (молодежка)

С вратарем «Сочи» Кокорин имел возможность играть, выступая за молодежную сборную России. Заболотный на протяжении трех лет был основным вратарем молодежки. Кокорин провел за эту команду почти пятьдесят матчей разного статуса.

Миха Мевля («Зенит»)

Со словенским защитником Кокорин пересекался в «Зените» Манчини. Оборонец стал последним приобретением жирной трансферной кампании Роберто Манчини. Футболисты также тренировались вместе при Семаке.