Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров объявил состав команды на мужскую индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольце.

По информации агентства ТАСС, в мужской индивидуальной гонке на 20 километров примут участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Никита Поршнев.

Матвей Елисеев участия в индивидуальной гонке не примет, как и сообщалось ранее.

Напомним, мужская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце состоится завтра, 19 февраля. Начало соревнований назначено на 16:15 по московскому времени.

На текущем чемпионате мира по биатлону россиянами были завоеваны две медали: Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте, а затем взял бронзовую медаль в гонке преследования.