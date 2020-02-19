В Великом Новгороде продолжится финал Кубка России по фигурному катанию, соревнования будут проходить в период с 18 по 23 февраля. Всего будет разыграно восемь комплектов наград: в категориях мастеров спорта и КМС во всех четырех дисциплинах.

В среду сначала состоятся соревнования у юношей — они откатаются короткую программу в 14.00. Затем придет черед кандидатов в мастера спорта, которая явят произвольные танцы (15.35). Следом в аналогичной дисциплине покажут себя мастера спорта.

Похожим образом пройдут соревнования вечером. Сначала в парах короткую программу откают КМСы (20.00). После на лед в Великом Новгороде выйдут МС (21.30).