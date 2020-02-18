Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Вирер смогла финишировать первой с двумя промахами, допустив по ошибке на первых двух огневых рубежах. На втором месте расположилась представительница Германии Ванесса Хинц, она допустила в гонке лишь один промах и проиграла Вирер чуть более двух секунд. Бронзовую медаль в гонке взяла норвежка Марте Улсбю-Ройселанн, она также сделала два промаха.

Лучшая из спортсменок сборной России — Екатерина Юрлова-Перхт, с тремя промахами она финишировала на 13-й строчке. Светлана Миронова финишировала 22-й, Лариса Куклина — 23-й, обе допустили по четыре промаха. Ирина Старых заняла в гонке 32-е место, допустив пять ошибок на рубежах.

Мужская индивидуальная гонка пройдет на чемпионате мира завтра, 19 февраля. Состав сборной России можно посмотреть здесь.