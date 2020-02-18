Российский гимнаст Никита Нагорный разбил статуэтку, которую получил как один из лучших спортсменов года на премии «Серебряная лань».

В сторис в «Инстаграме» Нагорный выложил короткое видео, на котором он позирует со статуэткой, а затем роняет ее на пол.

Позже в видео Нагорный обратился к партнеру по сборной Артуру Далалояну: «Братец, ты не переживай, твоя у меня в целости и сохранности. Привезу». Сам Далалоян на вручении не присутствовал.

Церемония вручения премии «Серебряная лань» прошла сегодня, 18 февраля, в Москве в Олимпийском комитете России. Десять лучших спортсменов России определяются по голосованию среди спортивных журналистов страны. В этот топ за 2019 год также вошли фигуристка Алена Косторная, легкоатлетка Анжелика Сидорова, теннисист Даниил Медведев.