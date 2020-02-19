В итальянском Антхольце в среду, 19 февраля, пройдет индивидуальная гонка на 20 километров. Четыре огневых рубежа: за каждый промах минута штрафного времени.

Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Сергеем Белозеровым определился с составом команды на мужскую «индивидуалку.» За Россию на старт выйдут Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

Начало гонки — в 15:50 по московскому времени.

Напомним, что сборная России уже имеет одну золотую медаль — в спринте ее завоевал Александр Логинов.