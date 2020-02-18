Итальянка Доротея Вирер завоевала на биатлонном чемпионате мира второе золото подряд. Местные болельщики в экстазе, а фанаты сборной России — в печали. В очередной женской гонки россиянки не смогли не то, что завоевать медаль, но даже не попали в десятку.

Об итогах женской индивидуальной гонки и судьбе женской сборной — в обзоре Nevasport.

«Девчонки выглядели слабенько», — отметил в репортаже Дмитрий Губерниев. Ходом спортсменки-то как раз подтянулись и могли бороться за высокие места, однако развалилась стрельба, такая важная для индивидуальной гонки. Развалилась даже у опытных и четких стрелков — по четыре промаха допустили что Лариса Куклина, что Светлана Миронова, регулярно испытывающая проблемы на рубеже.

При стрельбе на ноль можно было бы заезжать в призы, ведь лидеры гонки допускали по два промаха минимум окромя Хинц, а на ноль отработала лишь Галина Вишневская из Казахстана. Но увы и ах, снова мимо мишеней и мимо медалей.

У Екатерины Юрловой-Перхт, специалиста по индивидуальной гонке и чемпионки мира в этой дисциплине, никак не может наладиться стрельба на стойке. «Не могу найти себя до конца», — сказала Екатерина после гонки. Ходом на некоторых участках она не уступала Светлане Мироновой и претендовала на попадание в призеры, но два промаха на первом рубеже стоя и один — на втором, они-то и отбросили россиянку на 13-е место.

Лариса Куклина в микст-зоне чуть ли не плакала: от ее образцовой стрельбы не осталось и следа, что и привело к 23-й позиции по итогу. «тренеры не могут за нас ответить, что у нас в голове, они ни при чем», — сказала биатлонистка. Светлана Миронова бодрилась, однако тоже стояла потупив глаза — который раз девчонкам приходится оправдываться за результаты. Психологическая готовность оставляет желать лучшего, и, честно говоря, непонятно, как избавиться от такого жесткого давления.

Ирина Старых шла в гонке под заключительным, 100-м номером, и до последнего дарила надежду отчаянным российским болельщикам. 0+1+1+3 — в самом начале биатлонистка еще сохраняла шансы на успешное выступление, но на третьей стрельбе откатилась во вторую десятку, а на последней стрельбе потеряла контроль.

В связи с печальными результатами четверки россиянок встает вопрос: зачем в Антхольце сидит резерв с Кубка IBU без шансов на выступление? Был ли смысл оставлять без гонок Кристину Резцову? Непонятно, лишь тренерский штаб знает что-то о ее текущем состоянии и может делать выводы. Кто знал, что Ирина Старых, славящаяся своей чистой стрельбой, сделает столько ошибок, тренеры делали ставку на на опытного бойца — и она не сыграла.

А теперь тем же четырем девушкам предстоит бороться в эстафете — как сказал тренер Виталий Норицын, изменения в составе будут лишь в случае форс-мажора. Хочется пожелать биатлонисткам максимальной собранности и невозмутимости — потенциал у команды есть, и все силы необходимо потратить на его реализацию.