Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, в чем причина ее плохой стрельбы в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

В интервью на телеканале «Матч ТВ» Куклина заявила, что работала на стрельбище не в своем темпе, в этом может скрываться причина ее промахов. В микст-зоне биатлонистка выглядела очень растерянно и сдерживала слезы.

По словам Куклиной, тренеров винить не в чем, поскольку не они бегут конкретную гонку и допускают ошибки.

Напомним, в индивидуальной гонке Лариса Куклина заняла 23-е место, на четырех огневых рубежах она допустила четыре промаха.

Завтра, 19 февраля, в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка, состав сборной России можно посмотреть здесь.