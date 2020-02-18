Стала известна возможная причина госпитализации российской фигуристки, олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой в одну из московских больниц.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», госпитализация спортсменки была плановой, причиной стал остеохондроз.

Ранее СМИ сообщали, что спортсменка уже несколько дней находится в Городской клинической больнице № 67 им. Л. А. Ворохобова, она была прооперирована. В клинике фигуристку видели в специальном шейном воротнике.

Представители Сотниковой, а также люди из ее окружения отказались от комментариев по этому делу.

Напомним, Аделина Сотникова не объявляла о завершении карьеры, однако не участвует в соревнованиях уже несколько лет. Фигуристка активно участвует в различных телепроектах и ледовых шоу.