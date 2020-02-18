«Я был бы рад, если бы они были! Но их нет в принципе, физически», — сказал биатлонист в интервью ТАСС, добавив, что пробы были отрицательными и их утилизировали согласно правилам WADA.

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.

«Нет ни результатов лабораторных анализов, проба Б не вскрывалась, и обвинения IBU основаны исключительно на несуществующих данных из Московской лаборатории!», — сказал Устюгов, отметив, что предоставил доказательства того, что у лаборатории отсутствовали методики обнаружения и образцы для проведения анализов на оксандролон — препарат, применение которого вменяется биатлонисту.

По словам Устюгова, оксандролон невозможно легально приобрести в России, проб нет, а обвинять можно кого угодно, исходя из клеветы осведомителей. «Повисает еще один вопрос: как этот тест был сделан? Фактически меня обвиняют в убийстве при отсутствии самого факта убийства», — сказал биатлонист.

Напомним, Евгений Устюгов на прошлой неделе был обвинен в применении тяжелого анаболического стероида оксандролона, об этом официально заявили в IBU. Из-за этого обвинения Россия была лишена золота в мужской эстафете на Олимпиаде в Сочи.