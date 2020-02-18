Российский биатлонист Евгений Устюгов высказал мнение о поведении руководства IBU в связи с обвинениями его в применении допинга перед Олимпиадой в Сочи.

В интервью агентству ТАСС Устюгов заявил, что события последних дней заставляют его задуматься над тем, пляшет ли руководство IBU под чью-то дудку. Биатлонист сделал акцент на том, что информационный взрыв с его дисквалификацией был устроен непосредственно перед стартом чемпионата мира. «Очевидно, чтобы в том числе оказать давление на нашу сборную, чтобы выбить из колеи перед стартом», — отметил биатлонист.

«Стиль нового руководства — бить сразу и без разбора, наотмашь. А разбираться уже потом», — заключил Устюгов.

Напомним, на прошлой неделе IBU обвинил Евгения Устюгова в применении допинга за несколько месяцев до Олимпиады в Сочи и лишил Россию олимпийского золота в мужской эстафете.