Российский биатлонист, олимпийский чемпион Евгений Устюгов рассказал о том, почему он завершил карьеру после Олимпийских игр в Сочи.

По словам Устюгова в интервью ТАСС, еще за два года до игр в Сочи он чувствовал усталость и планировал завершение карьеры на 2014 год. «Накопилась усталость, плюс травмы — после операции колена не позволяли добиваться высот. А по десятым местам ездить мне неинтересно», — сказал биатлонист.

Устюгов также отметил, что главной причиной завершения карьеры в 28 лет стало его желание посвятить время семье. Биатлонист хотел осесть дома и воспитывать детей. «В январе 2014 года родилась вторая дочка, и я хотел быть с ними, потому что первого ребенка я почти не видел во время карьеры спортсмена», — сказал Устюгов.

Напомним, Евгений Устюгов был обвинен в применении оксандролона за несколько месяцев до Олимпиады в Сочи, биатлониста дисквалифицировали на основании данных Московской лаборатории. Из-за этого Россия лишилась олимпийского золота в мужской эстафете.